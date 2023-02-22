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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:49
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
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İHA'da yer alan habere göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.S. ile S.U., polis ekipleri tarafından ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Evlerinde arama yapan ekipler, 7,31 gram metamfetamin, 11,39 gram esrar, 10 adet ecstasy ve 2 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet pipe ve 5 adet de uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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