Emekliye temmuzda yapılacak zam ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber

Emeklilerin gözü kulağı, Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş zammında. Artan yaşam maliyetleri karşısında zor günler geçiren milyonlarca emekli vatandaş için, yapılacak olan zam miktarı büyük önem taşıyor. Öngörüler, altı aylık enflasyon oranının %25.4 seviyesinde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu durum, Temmuz ayında en düşük emekli maaşına en az %25’lik bir artış yapılacağı beklentisini doğuruyor.

ZAM BEKLENTİSİ VE SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anket sonuçlarına göre, yılın ilk dört ayında %18.72 olarak kaydedilen enflasyonun, Mayıs’ta %3, Haziran’da ise %2.54 artarak toplamda %25.4’e ulaşması öngörülüyor. Eğer enflasyon tahmin edilen rakamlar civarında gerçekleşirse, Haziran sonunda tüketici enflasyonunun %25.4 seviyesine çıkması bekleniyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına, yaşanan enflasyon oranı dikkate alınarak zam yapılacağından, bu kesim enflasyon kaybını kısmen telafi etmiş olacak. Beklentilere göre, memur ve memur emeklilerine %9.17 oranında enflasyon farkı ve %10 oranında toplu sözleşme zammı ile toplamda %20.1 zam yapılması öngörülüyor.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen altı aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık %25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu durum, işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık bir fark oluşmasına neden olacak. Eğer 10 bin liralık en düşük emekli maaşına zam yapılmazsa, emeklilerin alım gücü Temmuz’da 7 bin 975 liraya kadar düşebilir. Ayrıca, kök aylık hesabı nedeniyle milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalabilir.

ASGARİ ÜCRETİN GELECEĞİ

Mevcut enflasyon beklentileri ışığında, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücünün Haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşeceği tahmin ediliyor. İlk altı aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi adına, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla en az 21 bin 320 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Zam yapılmaması durumunda, asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanlar da dahil olmak üzere en az 10 milyon çalışanın açlık sınırı ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.