Emekliye temmuzda yapılacak zam ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye temmuzda yapılacak zam ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber
Emekliler temmuz ayında yapılacak maaş zammına odaklanmışken hesaplamalara göre işçi ve çiftçi emeklisine yüzde 25 zam yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Emeklilerin gözü kulağı, Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş zammında. Artan yaşam maliyetleri karşısında zor günler geçiren milyonlarca emekli vatandaş için, yapılacak olan zam miktarı büyük önem taşıyor. Öngörüler, altı aylık enflasyon oranının %25.4 seviyesinde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu durum, Temmuz ayında en düşük emekli maaşına en az %25’lik bir artış yapılacağı beklentisini doğuruyor.

ferf.png

ZAM BEKLENTİSİ VE SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anket sonuçlarına göre, yılın ilk dört ayında %18.72 olarak kaydedilen enflasyonun, Mayıs’ta %3, Haziran’da ise %2.54 artarak toplamda %25.4’e ulaşması öngörülüyor. Eğer enflasyon tahmin edilen rakamlar civarında gerçekleşirse, Haziran sonunda tüketici enflasyonunun %25.4 seviyesine çıkması bekleniyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına, yaşanan enflasyon oranı dikkate alınarak zam yapılacağından, bu kesim enflasyon kaybını kısmen telafi etmiş olacak. Beklentilere göre, memur ve memur emeklilerine %9.17 oranında enflasyon farkı ve %10 oranında toplu sözleşme zammı ile toplamda %20.1 zam yapılması öngörülüyor.

385x218-bugun-emekli-olsam-ne-kadar-maas-alirim-4a-4b-emeklilik-maasi-hesaplama-1663592163727.jpeg

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen altı aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık %25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu durum, işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık bir fark oluşmasına neden olacak. Eğer 10 bin liralık en düşük emekli maaşına zam yapılmazsa, emeklilerin alım gücü Temmuz’da 7 bin 975 liraya kadar düşebilir. Ayrıca, kök aylık hesabı nedeniyle milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalabilir.

ergre.png

ASGARİ ÜCRETİN GELECEĞİ

Mevcut enflasyon beklentileri ışığında, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücünün Haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşeceği tahmin ediliyor. İlk altı aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi adına, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla en az 21 bin 320 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Zam yapılmaması durumunda, asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanlar da dahil olmak üzere en az 10 milyon çalışanın açlık sınırı ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Son Haberler
Borsada bomba gelişme! İki banka temettü dağıtmama kararı aldı Ekonomi
Borsada bomba gelişme! İki banka temettü dağıtmama kararı aldı
Ayazlar çetesi çökertildi. Bakan açıkladı Gündem
Ayazlar çetesi çökertildi. Bakan açıkladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması Gündem
Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı görüntü! Çakarlı Audi marka araç kimin çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı görüntü! Çakarlı Audi marka araç kimin çıktı
TV Yayın akışı 9 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 9 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok Gündem
Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok