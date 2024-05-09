Ünlü sporcunun son mesajı yürekleri dağladı

Meksikalı yetkililer olayın başlarında üç arkadaşın bir araba kaçırma olayına şahit oldukları için infaz edildiklerini duyurdu. Fakat incelemeler sonrasında polis yeni bulgulara ulaşıldığını ve bir uyuşturucu kartelinin Robinson ve arkadaşlarını, aralarında gerginlik olan bir başka uyuşturucu baronuna benzetip öldürüldüklerini söyledi. Polis ekipleri ayrıca üç arkadaşın yanında bir ceset daha bulunduğunu ve bu dördüncü cesedin iki hafta önce kaybolan bir çiftçiye ait olduğunu belirttiler.

Kaybolmalarından günler sonra 50 metrelik bir kuyunun dibinde cansız bedenlerine ulaşılan üç arkadaşın avukatı “Meksika polis teşkilatına güvenimizi kaybetmek üzereyiz. Her gün başka bir açıklama yapıyorlar. Önce araba kaçırılma hadisesi bugün ise uyuşturucu karteli. Hangi birine inanacağımızı biz de şaşırdık” diye konuştu.

Sörfçü Callum Robinson’un uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Emily Horwath’ın sosyal medyadan yaptığı iki paylaşım herkesin yüreğini dağladı. Robinson’un katledilmeden önce sevgilisine gönderdiği sesli mesajında şu ifadeler yer alıyor:

“Mutlu Salılar! Günaydın! Saat 11:11 ve ben sadece seni düşünüyorum. Sana kısa bir mesaj bırakmak ve merhaba demek istedim bebeğim. Umarım güne olağanüstü bir başlangıç yapıyorsundur. Bugün nedense yüzümde kocaman bir gülümseme hissediyorum. Umarım sen de mutlusundur ve yüzün gülümseme doludur. Şerefe bebeğim! Seni özledim!”

Daha sonra İnstagram adlı sosyal medya platformunda talihsiz sörfçüyle bir fotoğrafını paylaşan Horwath, fotoğrafın üzerine eklediği metinde “Bu adam hayatımı kelimelere dökemeyeceğim bir şekilde değiştirdi. Onun ve enerjisinin olmadığı bir dünyayı henüz anlamıyorum. Onu sevdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yakınınızdakilere onları sevdiğinizi söyleyin. Hayatı her gün dolu dolu yaşayın, başkalarına karşı nazik olun, kimseyi umursamadan gülün. Küçük şeylerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Pozitif olun ve Cal gibi yaşayın” diye yazdı.