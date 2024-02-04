Kırıkkale’de yük treni devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'ya asfalt malzemesi taşıyan tren, tren yolu üst geçidinin istinat duvarının yıkılması sonucu, raylara düşen beton parçalarına çarptı. Raydan çıkan tren devrildi. Kazada, henüz ismi öğrenilemeyen makinist ve yardımcısı, hafif yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza yerine TCDD, KGM ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespiti yapan ekipler, trenin kaldırılması için vinçle çalışma başlattı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



