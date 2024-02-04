Kırıkkale’de yük treni devrildi: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Kırıkkale’de yük treni devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale’de istinat dubarının üst geçide devrilmesiyle tren raylarına düşen beton parçaları çarpan yük treni devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'ya asfalt malzemesi taşıyan tren, tren yolu üst geçidinin istinat duvarının yıkılması sonucu, raylara düşen beton parçalarına çarptı. Raydan çıkan tren devrildi. Kazada, henüz ismi öğrenilemeyen makinist ve yardımcısı, hafif yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza yerine TCDD, KGM ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespiti yapan ekipler, trenin kaldırılması için vinçle çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yuk-treni-devrildi-makinist-ve-yardimcisi-yaralandi-6421-dhaphoto2.jpg

yuk-treni-devrildi-makinist-ve-yardimcisi-yaralandi-6421-dhaphoto3.jpg

yuk-treni-devrildi-makinist-ve-yardimcisi-yaralandi-6421-dhaphoto4.jpg

yuk-treni-devrildi-makinist-ve-yardimcisi-yaralandi-6421-dhaphoto5.jpg

yuk-treni-devrildi-makinist-ve-yardimcisi-yaralandi-6421-dhaphoto6.jpg


Son Haberler
Samsun’da gasp suçu işleyen iki şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun’da gasp suçu işleyen iki şahıs tutuklandı
Tokat'ta heyelan tehlikesi. 39 hane tahliye edildi Gündem
Tokat'ta heyelan tehlikesi. 39 hane tahliye edildi
Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü Gündem
Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü
Nesli tükenmekte olan su samuru Ardahan’da görüntülendi Yerel Haberler
Nesli tükenmekte olan su samuru Ardahan’da görüntülendi
Meteoroloji kırmızı alarm ile uyardı. Fırtına geliyor Gündem
Meteoroloji kırmızı alarm ile uyardı. Fırtına geliyor
Kirli Sepeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kirli Sepeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi Gündem
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi