Kırıkkale'deki fabrika yangını söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada fuel oil tankında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

KAYNAK: AA
Kırıkkale'deki fabrika yangını söndürüldü

Yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada fuel oil tankında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri ile MKE AŞ'ye ait itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık, polis ile özel firmalara ait vinç ve iş makineleri yönlendirildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Yangında, hafif şekilde yaralanan işçilerden M.B. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere, "Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag1.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag3.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag5.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag6.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag7.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag8.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag9.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag10.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag11.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag13.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag16.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag17.jpg

kirikkalede-bir-fabrikada-cikan-yangin-sonduruldu-yenicag19.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı Güncel
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın"
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı Güncel
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı Yaşam
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı Spor
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması Siyaset
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması