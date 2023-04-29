Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın

Kırım Yarımadasındaki liman kenti Sivastopol'deki bir petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadasındaki Sivastopol'de bulunan bir petrol depolama tesisi alevlere teslim oldu. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, ilk bilgilere göre yangının insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirilmesi sonucu çıktığını belirtti.

Kırım Yarımadasındaki liman kenti Sivastopol'deki bir petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Tesisteki petrol tanklarından yükselene alevler ve yoğun duman gökyüzünü sardı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre tesise İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini, 4 tankın hasar gördüğünü ifade eden Razvozhaev, "Diğer tanklarda durum kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, alevlerin diğer tanklara sıçraması engelleniyor ve tanklar soğutuluyor" dedi.

Razvozhayev, “Tüm güvenlik ve kurtarma ekipleri olay yerinde. Yangının alanı yaklaşık bin metrekare. Sivil altyapıya yönelik bir tehdit yok” diyerek yangında ölen ya da yaralanan olmadığını vurguladı.

Ukrayna ordusundan ise henüz olaya dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 2014 yılında Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım’ın stratejik öneme sahip liman kenti Sivastopol, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ev sahipliği yapıyor.

(İHA)

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