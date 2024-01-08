Kırkdamar otunu böyle kullanın. Nefes darlığı sorununuz tarihe karışsın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Kırkdamar otunu böyle kullanın. Nefes darlığı sorununuz tarihe karışsın
Kırkdamar otunu bal ile karıştırıp yenirse nefes darlığına iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İnsanlar sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinleri seçmeyi sürdürüyor.

Kırkdamar otu da faydaları keşfedilen ve incelenen bitkilerden biri olmasıyla gündeme geldi.

Kırkdamar otunu bal ile karıştırıp yenirse nefes darlığına iyi geldiği bildirildi.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes darlığı, nefes açlığı da denilen, kişiyi normal yaşamından alıkoyan ve hayat kalitesini azaltan bir sorun olduğu bildirildi.

Bu sorun, çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve kişinin nefes alıp verdiğini fark etmesine ve bunu yaparken zorlanmasına neden olduğu ifade edildi.

Nefes darlığı bazen akciğerle ilgili olabilir, bazen de kalp hastalıkları veya sadece psikolojik faktörler nedeniyle oluşabileceğinin altı çizildi.

NASIL KULLANILIR?

Bu bitkinin çayı kan basıncını azaltır, bu nedenle hipotansiyonu olanlar özen göstermelidir.

Her gün 1-2 tutam kuru sinirli otu çay demleyerek tüketilebilir.

Uyarı: Bu bilgiler hekim önerisi değildir ve hekim tedavisinin alternatifi değildir.

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