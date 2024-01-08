Akciğerlerinize koruma kalkanı olan besinler

Akciğer sağlığı, solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin işlevlerini yerine getirebilmesi için gereklidir. Akciğer sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve hava kirliliğinden kaçınmak gerekir. Diyetisyen Hande Güngör, akciğer sağlığını korumak için tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

Güngör, akciğer sağlığına iyi gelen besinler arasında antioksidan özellikli sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere gibi bitkilerin bulunduğunu söyledi. Güngör, bu besinlerin akciğerlerdeki iltihaplanmayı azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, enfeksiyonlara karşı koruduğunu ve balgam söktürdüğünü belirtti. Güngör, akciğer sağlığını korumak için dengeli ve çeşitli bir beslenme planı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİYİZ?



Güngör, akciğer sağlığını korumak için taze meyve sebze tüketiminin, antioksidanlardan zengin vitamin-mineral alımının, yeterince sıvı tüketiminin ve ideal kilonun korunmasının önemli olduğunun altını çizdi ve şunları önerdi:

"Pancar, biber, kabak, domates, kırmızı lahana, pazı ve lif oranı bakımından arpa, yulaf ve mercimek gibi gıdalar, B vitamini, magnezyum, selenyum akciğerlerin dostudur. Elma, yaban mersini gibi yüksek antosiyanin ile akciğerler hasarlarını onarır.”

Güngör, akciğer sağlığını tehdit eden bir hastalık olan sarkoidozun, bağışıklık sisteminin vücuttaki çeşitli dokulara karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan, her bir hasta için farklı klinik tablolara neden olan bir romatolojik hastalık olduğunu vurguladı.

Güngör, sarkoidozun akciğer tutulumunda kuru öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Omega-3 kaynağı besinleri şöyle sıralayabiliriz:

Hamsi, sardalya, deniz somonu gibi besinler Omega-3 bakımından zengin olduğu için hava yolu damarlarının rahat çalışmasını sağlar. ”

İHA