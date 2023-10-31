Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor

Kabızlığa birebir gelen geyikdikeni otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Geyikdikeni otuyla ilgili detaylar…

GEYİKDİKENİ OTU NEDİR?

Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda bir bitkidir. Meyveleri; siyah ve etkilidir.

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan urup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.

GEYİKDİKENİ OTUNUN FAYDALARI

- 20 tane meyve yenecek olursa, şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir.

-Kaşıntıları da keser.

-Balla karıştırılıp gargara yapılırsa boğaz ağrılarına iyi gelir.

-Kalp çarpıntılarına iyi gelir.

-Sarılığa iyi gelir.

-Öksürük, baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelir.

-Diş eti rahatsızlıklarını tedavi eder.

-Ruh halini düzeltir.

-Kan basıncını düzenler.

-Kanseri engeller.

-Kanamayı durdurma etkisi vardır

GEYİKDİKENİ OTU NASIL KULLANILIR?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

Kurutulan meyve ve yapraklarından 2 tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya konulur. 10-15 dakika süreyle demlendirilip süzülür. Bu çaydan, sabahleyin 1 bardak içilir.

Toplanan olgunlaşmış meyvelerinden 10 tanesi sabah kahvaltısından önce yenir.

Bitkinin olgunlaşmış meyvelerine biraz şeker ve su katılıp kaynatılarak şurup hazırlanır. Bu şuruptan sabah kahvaltısı öncesi bir yemek kaşığı içilir.

UYARI : Olgunlaşmamış meyveleri kullanılmaz. Fazla kullanılırsa karın ağrısı, bulantı, kusma yapar.