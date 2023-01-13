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Kırklareli Çakıllı Belediyesi geçici işçi alacak

Kırklareli Çakıllı Belediyesi, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:56
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Kırklareli Çakıllı Belediyesi geçici personel alacak

Kırklareli Çakıllı Belediyesi geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli Çakıllı Belediyesi, beden işçisi olmak üzere geçici 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğne karşı suçlardan, mahkum olmamak.
-En az 1 yıl Çakıllı' da ikamet ediyor olmak.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik (aslı ve fotokopisi),
2-Adli Sicil Kaydı,
3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
4-Askerlik Durum Belgesi
5-Sağlık Raporu, 6-İkametgah Belgesi, Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

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