﻿Kırklareli Çakıllı Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli Çakıllı Belediyesi, beden işçisi olmak üzere geçici 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğne karşı suçlardan, mahkum olmamak.
-En az 1 yıl Çakıllı' da ikamet ediyor olmak.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik (aslı ve fotokopisi),
2-Adli Sicil Kaydı,
3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
4-Askerlik Durum Belgesi
5-Sağlık Raporu, 6-İkametgah Belgesi, Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
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