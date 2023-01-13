﻿Kırklareli Çakıllı Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli Çakıllı Belediyesi, beden işçisi olmak üzere geçici 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğne karşı suçlardan, mahkum olmamak.

-En az 1 yıl Çakıllı' da ikamet ediyor olmak.

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik (aslı ve fotokopisi),

2-Adli Sicil Kaydı,

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

4-Askerlik Durum Belgesi

5-Sağlık Raporu, 6-İkametgah Belgesi, Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf