Kırklareli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız işletmede keşif yapıldı

Yoğun yağış nedeniyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketinde, tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında alınan keşif kararı gereğince, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen heyet bölgede inceleme yaptı. Keşif çalışmasına mahkeme heyeti, bilirkişi heyeti, sanık Bülent B., müştekiler ve avukatlar katıldı. Yaklaşık 4 saat süren incelemeler geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Mihriban Bağışlar’ın annesi Safiye Yaşa, keşif sonrası yaptığı açıklamada, sanık Bülent B’nin evinin de selde zarar gördüğü yönündeki iddialara itiraz ettiklerini belirtti. Yaşa, bungalov evlerin temelsiz olduğunu ve dere yatağına kurulduğunu vurguladı. Ayrıca, selin etkisini artıran bentlerin kapasitesinin yetersiz olduğunu söyledi. Yaşa, sanık Bülent B'nin taksirle değil, muhtemel kasıt ile yargılanması için mücadele edeceklerini ifade etti.