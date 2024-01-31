Kırklareli’de düzenlenen operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirlen, sosyal medya denetimlerinde, silah ticaretine yönelik paylaşımlar yapan bir şahsı belirledi. Şahsın Lüleburgaz ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, F.B. isimli şahısla birlikte hareket ettiği belirlenen E.P.E., E.K., B.F., E.T. ve B.K. isimli şahısların adreslerinde arama gerçekleştirdi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet 7.65 çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek dipçiği, 4 adet tabanca mermisi, 38 adet av tüfeğine ait kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, silah ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, E.F.B, E.T., E.P.E isimli 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.K., B.F., B.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A isimli şahısta savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.