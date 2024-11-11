Kırklareli’nde 20 bin fidan toprakla buluştu

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 20 bin fidan toprakla buluştu

Erikler köyündeki törene Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 bin fidan dikildi.

Törene Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Turan, toprağın önemine değinerek törene katılanlara teşekkür etti. Ağaçlandırmanın artması için çalıştıklarını anlatan Turan, yeşil coğrafyanın kıymetli olduğunu aktardı.

Dikilen fidanlara da sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Turan, "Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

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