Kırklareli’nde 44 bin metre kaçak ağ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Tarım ve Orman Bakanlığa ait "Koruma Kontrol-3" teknesiyle denetim yaptı.

Denetimde Kırklareli, İstanbul ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden gelen ekipler görev aldı. Denetimlerde 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ ele geçirildi. Ağlara takılan 380 canlı kalkan balığı ise tekrar denize bırakıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Koruma ve Kontrol 3" teknesi ile Kırklareli, İstanbul ve Aydın illerinden katılan tekin personelleri iş birliğinde gerçekleştirilen denetimde 440 parça, yaklaşık olarak 44 bin metre fanyalı kalkan ağı toplandı ve 380 adet canlı ve havyarlı kalkan balıkları denize bırakıldı. Kalkan balığı stoklarının korunması ve popülasyonun devamı için denetimlerin devam edeceği bildirildi.