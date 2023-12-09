Kırklareli’nde FETÖ şüphelilerine operasyon

Kırklareli’nde FETÖ/PDY, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kırklareli’nde FETÖ şüphelilerine operasyon

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 61 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 aktarım cihazı, 11 kilogram tütün, 45 bin 200'ü boş 62 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 elektronik sigara sarma makinası, 118,8 litre kaçak içki, 10 kaçak araç yedek parçası, güç kaynağı, sahte sürücü belgesi, tescilsiz ve motor şase numaraları silinmiş motosiklet, çok sayıda sahte çek, 3 sahte araç plakası ile pasaport ele geçirildi.

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