Kırklareli'nde hasadı başladı. Kilosu 200 TL

Düzenleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hasadı başladı. Kilosu 200 TL

Kırklareli'nin lezzetiyle tanınan eşsiz "Karahıdır kirazı" hasat zamanı geldi! Karahıdır Mahallesi'nde, yaklaşık 750 dönümlük bir alanda bu muhteşem meyve yetiştiriliyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara yönelen üreticiler, topladıkları enfes kirazları kent merkezindeki tezgahlarda sunuyorlar. Kilogram başına 70 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla, bu lezzetli meyveyi tadabilirsiniz.

Kırklareli'nin meşhur "Karahıdır kirazı" artık hasat zamanı geldi! Karahıdır Mahallesi'nde, 750 dönüm arazide bu eşsiz lezzetin peşine düşülüyor.

Güneşin doğuşuyla birlikte tarlalara koşan üreticiler, kenti dolduran tezgahlarda kilogramı 70 ile 200 liraya satışa sundukları kirazları topluyorlar.

aa-20240610-34830983-34830977-kirklarelinin-meshur-karahidir-kirazinda-hasat-basladi.jpg

Üretici Murat Kenan Gergi, zorlu bir iş olan kiraz üretiminde en kaliteli ürünü elde etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Gergi'ye göre, Karahıdır kirazı diğerleriyle kıyaslandığında farkını ortaya koyuyor.

aa-20240610-34830983-34830981-kirklarelinin-meshur-karahidir-kirazinda-hasat-basladi.jpg

Yeşil bile olsa tatlı, sulu ve ağızda patlayan bir lezzete sahip olan bu kirazın, özenle yetiştirilmesi gerekiyor. Gergi, bu yıl numuneleri yurt dışına gönderdiklerini ve umarım ihracata başlayacaklarını dile getiriyor. Hedefleri arasında Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi ülkeler var.

aa-20240610-34830983-34830979-kirklarelinin-meshur-karahidir-kirazinda-hasat-basladi.jpg

Üretici Emzade Gergi de ürettikleri kirazların eşsiz bir lezzete sahip olduğunu vurguluyor. Kirazın insanın damaklarında hoş bir tat bıraktığını söyleyen Gergi, "Karahıdır kirazını yemeyen 'kiraz yedim' diyemez" dedi.

Son Haberler
Altın sahiplerini terletecek gelişme. 50 yıl aradan sonra bir ilk Ekonomi
Altın sahiplerini terletecek gelişme. 50 yıl aradan sonra bir ilk
Bayern Münih'in yıldızı transfer ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı ayaklandı Spor
Bayern Münih'in yıldızı transfer ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı ayaklandı
Servet Yardımcı TFF başkanlığına neden aday olduğunu açıkladı. Vaatlerini sıraladı Spor
Servet Yardımcı TFF başkanlığına neden aday olduğunu açıkladı. Vaatlerini sıraladı
Saray'da Erdoğan ile görüşen Akşener'in yeni hamlesi ortaya çıktı Gündem
Saray'da Erdoğan ile görüşen Akşener'in yeni hamlesi ortaya çıktı
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şampiyonluğa çağırdı Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şampiyonluğa çağırdı
Saman pres makinesi ile traktör alev aldı Gündem
Saman pres makinesi ile traktör alev aldı
Tokat’ta orman yangını Gündem
Tokat’ta orman yangını