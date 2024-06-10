Kırklareli'nde hasadı başladı. Kilosu 200 TL

Kırklareli'nin meşhur "Karahıdır kirazı" artık hasat zamanı geldi! Karahıdır Mahallesi'nde, 750 dönüm arazide bu eşsiz lezzetin peşine düşülüyor.

Güneşin doğuşuyla birlikte tarlalara koşan üreticiler, kenti dolduran tezgahlarda kilogramı 70 ile 200 liraya satışa sundukları kirazları topluyorlar.

Üretici Murat Kenan Gergi, zorlu bir iş olan kiraz üretiminde en kaliteli ürünü elde etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Gergi'ye göre, Karahıdır kirazı diğerleriyle kıyaslandığında farkını ortaya koyuyor.

Yeşil bile olsa tatlı, sulu ve ağızda patlayan bir lezzete sahip olan bu kirazın, özenle yetiştirilmesi gerekiyor. Gergi, bu yıl numuneleri yurt dışına gönderdiklerini ve umarım ihracata başlayacaklarını dile getiriyor. Hedefleri arasında Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi ülkeler var.

Üretici Emzade Gergi de ürettikleri kirazların eşsiz bir lezzete sahip olduğunu vurguluyor. Kirazın insanın damaklarında hoş bir tat bıraktığını söyleyen Gergi, "Karahıdır kirazını yemeyen 'kiraz yedim' diyemez" dedi.