Kırklareli'nde hasat gecikti: Verim ve kalite düştü

Her yıl Mayıs ayında hasat edilen kiraz ağaçları, bu yıl hava şartlarından dolayı geç çiçek açtı. Bu durum, hasadın bir ay gecikmesine ve verim ile kalite kayıplarının yaşanmasına neden oldu.

Karahıdır Mahallesi'nde 15 yıldır kiraz üretimi yapan Murat Kenan Gergi, iklim değişikliğinin meyve ağaçlarında strese yol açtığını belirtti.

"HASAT YENİ BAŞLADI"



Gergi, bazı ağaçların aşırı sıcaklık yüzünden kuruduğunu ve hasat döneminin bir ay geriye kaydığını ifade etti. Mevsimsel sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Gergi, kirazın güneşi sevdiğini ancak havaların ısınmasının bu yıl bir ay geciktiğini söyledi. Özellikle Mayıs ayında gecelerin serin geçmesinin kirazın gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Gergi, "Akşam soğuk, sabah sıcak olduğunda kiraz çatlıyor. Zaten bizim kirazımız geniş kalibreli. Sabah geliyorsun, kiraz yarılmış. Önceki yıllarda Mayıs'ta kiraz bitmiş olurdu. Şimdi Haziran'a geldik, hasat yeni başladı" dedi.

SICAKLAR AĞAÇLARI STRESE SOKUYOR



İklim değişikliğinin verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirten Gergi, son yıllarda rekoltenin de düştüğünü kaydetti. Aşırı sıcakların ağaçları strese soktuğunu ve ağaçların kendini korumaya aldığını söyleyen Gergi, "Ağaçlar kendini korumaya alıyor, 'acaba bir şey olacak mı?' diye. Nasıl biz üşümemek için mont giyiyoruz veya hırka atıyoruz üzerimize, ağaçlar da aynı şekilde kendini koruyor ve bu da gelişimi engelliyor. Ağacın etrafında dönüp olgun meyveleri topluyoruz, diğerlerini bir gün sonra. Eskiden bir günde kiraz toplardık, ama şimdi öyle olmuyor" diye konuştu.

Üretici Burak Demir de Mayıs ayında ağaçlardaki meyve çiçeklerinin donmaması için ateş yaktıklarını, yazın ise aşırı sıcakların meyveyi çatlattığını belirtti. Demir, üreticilerin ne yapacağını bilemediğini ifade ederek, iklim değişikliğinin diğer meyveleri de olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.