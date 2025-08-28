Kırklareli’nde ilginç iddia! Gübreler, yediemine alınarak analize gönderildi.

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde, üreticilerin satın aldığı gübrenin sahte olduğu şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Ekipler harekete geçer satılan gübrelerden numune alıp analize gönderdiler.

Merkeze bağlı Üsküp beldesinde üreticilerin satın aldığı 65 ton gübre ile ilgili şikayet sonrası inceleme başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli iş birliğinde, gübrelerde kontrol yapıldı.

İncelemede; gübre ambalajlarında bulunması zorunlu olan Gübre Takip Sistemi (GTS), DNA barkod gibi logoların olmadığı, ayrıca çuvallarda bulunması gereken lisans ve ürün tescil numaraların olmadığı tespit edildi. Çuvalların içerisindeki gübrelerin de sahte olup olmadığının anlaşılması için gübreler, yediemine alınarak analize gönderildi.

