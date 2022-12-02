Kırklareli'nde sağanak

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini arttırıyor.
Yağış nedeniyle bazı yollarda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücülerine uyarıda bulunuyor.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)
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