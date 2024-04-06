Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Kaynak: AA
Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi
Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı, "geçersiz oy sayısı fazla olduğu" gerekçesiyle il merkezindeki 200 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep ederek, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Kurul, değerlendirme sonucunda, CHP'nin kent merkezindeki 200 sandıkta oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 287 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçilmişti. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise ikinci olarak 20 bin 770 oy almıştı.

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