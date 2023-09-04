Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

İstanbul’dan Kırklareli’ne uyuşturucu getireceği duyumu polisleri harekete geçirdi. Kıskıvrak durdurulan araçtan 4 şüpheli 40 gram metamfetamin ile yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu


Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul’dan şehre uyuşturucu getireceği öne sürülen ve içerisinde S.A., B.B., H.K. ve H.Ç. isimli şahısların bulunduğu ticari araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, daralı ağırlığı 40,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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