Kırklareli'nde yağmur bir evin soba borusundan eve sızdı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde fırtına ile birlikte sağanak yağmur etkili oldu.

KAYNAK: İHA
Kırklareli'nde yağmur bir evin soba borusundan eve sızdı


Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde gece saat 23.00'da başlayan yağmur, saat 02.00 civarında fırtına ile şiddetini arttırdı. Yaşanan gök gürültülü sağanak yağış ile bazı sokaklar sular altında kalırken, zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

"YAĞMUR SOBA BORUSUNDAN İÇERİ TEPTİ"

Sağanak yağışta evine su girdiğini ifade eden Soner Özer, "İstanbul'a doğru giden yağmur gece saatlerinde lodos sebebiyle Kıyıköy'e doğru döndü. Böyle olunca fırtına ile birlikte etkili olan yağmur evimin soba borusundan içeri tepti" dedi.

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