Kırklareli'nde yangın. 2 yavru köpek öldü

Kırklareli’nde İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı civarında bir bağ evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle anızlık alana sıçradı. Dumanları ve yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen ekiplerin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangında iki köpek yavrusu da öldü.