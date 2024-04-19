Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
Kaynak: AA
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 1

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 2

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 3

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 4

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 5

Ekipler, otobüsü devrildiği yerden kaldırmaya çalışıyor.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 6
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 7
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 8
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 9
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 10
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 11
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 12
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 13
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 14
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 15
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 16
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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı 17
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