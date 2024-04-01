Kırklareli’nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Şüpheli şahısların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şahıs gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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