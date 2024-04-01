Kırklareli’nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Şüpheli şahısların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şahıs gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.