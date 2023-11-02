Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu

Kırklareli'nde aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.