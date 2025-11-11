11 Kasım Kırklareli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören yağışlı hava nedeniyle Kırklareli kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törenler, Kırklareli Şehitliğine çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, halk oyunlarıyla devam etti.

Kurtuluş günü kutlama programı, geleneksel kortej geçişi sonrası tören sonlandırıldı.