Kırkpınar'da torbalar netleşti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2024 yılında doğrudan katılacak 24 başpehlivanın torbaları belli oldu.

KAYNAK: AA
Kırkpınar'da torbalar netleşti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2024 yılında doğrudan katılacak 24 başpehlivanın torbaları belli oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Başpehlivanlık mücadelesi tamamlandı.

Ligde 71 puanla Orhan Okulu ilk sırada yer aldı. Okulu'yu 62 puanlı Ali Gürbüz, 42'şer puanlı Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan ile 40 puanlı bu yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek takip etti.

Bu sonuçların ardından gelecek yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılacak 24 başpehlivan ve torbaları şöyle:

1. Torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Serdar Yıldırım

2. Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali İhsan Batmaz

3. Torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz ve Süleyman Başar.

Kura ve eşleşmeler nasıl olacak?

Federasyonun talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 24'e giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü torbayı oluşturacak. Ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ise dördüncü torbayı oluşturacak.

Kura çekimi birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba şeklinde yapılacak.

İlk turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde ligde sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.

Çeyrek final ve takip eden turlarda ise tek torbada karışık kura uygulaması yapılacak.

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