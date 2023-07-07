Kırkpınar'ı izlemek için çadırlarda yattılar

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri izlemek için gelen güreş sevdalıları otellerde yer bulamayınca meydanlardaki çadırlarda uyudular.

Kırkpınar'ı izlemek için çadırlarda yattılar

Bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara, cami bahçelerine ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü. Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

2 bin 141 pehlivan güreşecek

Bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

Başpehlivan pazar günü belli olacak

53 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak. (İHA)

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