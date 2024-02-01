Kirli hava gençleri vuruyor

Londra’da Hava Kirliliği Gençlerin Tansiyonunu Düşürüyor Londra’da yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin ergenlik çağındaki gençlerde tansiyon düşüklüğüne neden olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, kirlilik ve kan basıncı arasındaki ilişkiyi, farklı etnik kökenlere sahip 3 bin 200’den fazla gencin sağlık verilerini inceleyerek buldu.

Araştırmanın sonuçları, “PLOS One” dergisinde yayımlandı. Buna göre, yüksek seviyede nitrojen dioksit ve 2,5 mikrometreden küçük partikül maddeler içeren kirli havaya maruz kalan gençlerde, tansiyon düşüklüğü riski arttı. Bu partikül maddeler, insan saçının 20’de biri kalınlığında olup, solunum yoluyla akciğerlere ve kana ulaşıyor. Bu da vücutta iltihaplanma, tahriş ve sirkadiyen ritim bozukluğu gibi sorunlara yol açıyor. Ayrıca, partikül madde kirliliği, böbreklerin sodyum süzme yeteneğini de azaltarak, gece kan basıncının yükselmesine neden olabiliyor.

Araştırmacılar, hava kirliliğinin gençlerin tansiyonunu etkilemesinin, ileride kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, hava kirliliğinin azaltılması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Londra, dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Londra’daki hava kirliliği seviyesi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerdiği güvenli seviyenin çok üzerinde.