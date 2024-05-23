Kırmızı bültenle aranan IŞİD komutanı tutuklandı

Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranan IŞİD komutanı tutuklandı

Interpoll tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD'li teröristler Kırşehir'de yakalandı. Irak uyruklu iki teröristten sözde komutan olan H.M.S.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terör suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
S.A.İ.A. ise Göçmen Kaçakçılığı ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi.

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