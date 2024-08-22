Kırmızı elbisesiyle Hollanda'yı yaktı kavurdu

Ödül törenine katılmak üzere Hollanda'ya seyahat eden ünlü oyuncu Melis Sezen, Amsterdam'da geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Sanat kariyerinde önemli başarılara imza atan Sezen, bu özel anlarını Amsterdam'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan etkileyici karelerle dikkat çekti.
Şehrin ikonik mekanlarında çekilen fotoğraflar, oyuncunun zarif ve enerjik duruşunu yansıtarak hayranlarının büyük beğenisini topladı.
Ödül töreni için Hollanda'ya giden oyuncu Melis Sezen, Amsterdam'dan bu görüntüleri paylaştığı görüldü.
Görüntüler kısa zaman beğeni rekorı kırdı.
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