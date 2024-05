Modelliğe ilk adımını 14 yaşında atan süpermodel Kendall Jenner, Keeping Up with the Kardashian adlı dizide rol aldıktan sonra uluslararası üne kavuştu.

2017 Met Gala'da, Rihanna'nın ikonik çıplak renkli giysisine benzeyen, parıltılı benekli La Perla astarıyla göründü. Kıyafet vücudunun her santimini sarıyordu ve sırt dekoltesi sayesinde insanların hayal gücünde aydınlanma yaşatıyordu.