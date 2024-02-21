Kırmızı ışık ihlali yapan içecek yüklü TIR yan yattı, o anlar kamerada

TIR sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Suluova ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İran’a giden 34 NB 0174 plakalı içecek yüklü TIR, kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada, 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankerle çarpışmaktan son anda kurtulan TIR sürücüsü Erhan Aktar, direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan TIR, yan yatarak durabildi.

Kazada TIR sürücüsü Aktar yaralanırken, tanker sürücüsü Akif Emrah Taşdemir ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı TIR sürücüsü, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen TIR’ın tankerle çarpışmaktan kıl payı kurtulduğu ve devrildiği görülüyor.