Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 4 vatandaşa çarptı

Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 4 vatandaşa çarptı
Batman'da kırmızı ışıkta geçen sürücü otomobili ile yaya geçidinde 4 vatandaşa çarptı. Kaza sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.C. kontrolündeki 34 ER 1081 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün kırımızı ışık ihlali yapması sonucu yaya geçidindeki 4 kişiye çarptı. Kaza sonucu pusette bulunan 8 aylık bebek ile Zelal Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat yaralandı.

Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle ile bebeğin bulunduğu puset parçalanarak havalandığı ve sonrasında yolun ulaşıma kapandığı da görülüyor.

İhabr üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı 3 kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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