Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu

Aydın'da Otogar kavşağında trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen N. Y. yönetimindeki araç, yol geçiş hakkını kullanan Ö. S. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Ö. S. ağır şekilde yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu

İHA'dan edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sularında Kuşadası’dan Söke istikametine seyir halindeki N.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Kuşadası Otogar kavşağında Ö.S. idaresindeki motosiklete çarptı. Ö.S. yönetimindeki motosiklet ortadan ikiye ayrılırken, yine çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Ö.S yaklaşık 20 metre savruldu.

Kask takmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.S.‘nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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