Kırmızı ışıkta aracının içinde yumruklu saldırıya uğradı

Samsun'da kırmızı ışıkta aracıyla duran bir kişi, 2 kişinin yumruklu saldırısı sonucu hastanelik oldu.

Kırmızı ışıkta aracının içinde yumruklu saldırıya uğradı

(İHA) Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesinde görevli mübaşir Şahin Tarlakuşu (49) otomobiliyle seyir halindeyken, kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından aracının içinde yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi.

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Saldırganlar kaçarken, yaralanan mübaşir hastaneye kaldırıldı.

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını belirten ve kendisine saldıranları tanımadığını ifade eden Tarlakuşu, saldırganların bulunmasını isteyerek polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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