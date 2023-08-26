Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev topuna döndü

Bilecik'te kırmızı ışıkta beklediği sırada alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev topuna döndü

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin yakınlarında bulunan kavşaktaki kırmızı ışıkta durduğu esnada bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracını park eden sürücü ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle yol, Bahçelievler Mahallesi istikametine ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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