Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Malatya’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta bekleyen K.B. idaresindeki otomobile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsü aracını bölgede bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler kaçan araç sürücünün yakalanması için de çalışma başlattı.

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