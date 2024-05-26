Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı

Düzce’de kırmızı ışıkta geçtiği ifade edilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı. Yaşanan kazada minibüs devrilirken, 7 kişi de yaralandı.

Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana gelen olayda, D-100 kara yolu yönüne seyir halinde giden Hüseyin Akar’ın kullandığı 81 AAU 101 plakalı minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti.

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Bu esnada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine seyir halinde ilerleyen Erkan Aydın’ın kullandığı 81 EL 334 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla beraber hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpma sonrası minibüs devrildi. Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra şehirdeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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