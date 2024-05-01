Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı

Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D.’nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil önce 3 yayaya, daha sonra daağaca çarptı. Yaşanan kaza sonrası ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde yayalardan Sultan Sedef’in hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.