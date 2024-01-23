Kırmızı ışıkta geçen tezcanlı yayalar dikkat! Bu cezadan sonra kimse geçemeyecek

Büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sorunlarından biri olan trafiğe çözüm yolları, yaptırımlarla sağlanmaya çalışılıyor.

Hız sınırını aşan, aracının gerekli donanımını sağlamayan, trafiğe çıkamayacak araçlarıyla trafiğe karışan, alkollü araç kullanan sürücülerin yanında trafik ekipleri bu kez yayalara da cezayı kesti.

TRAFİĞİ RİSKE ATTILAR

Sürücülerin yaptığı kazaların bazıları da yayalardan kaynaklanıyor. Bunun ilk sebeplerinden biri de yayaların kendilerine yanacak olan yeşil ışığı beklemeyip kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışmaları oluyor.

Güvenlik güçleri bu doğrultuda harekete geçti. Samsun'da ekipler yayaların trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaları tespit etti.

50 YAYAYA TOPLAM 34 BİN 500 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

İlkadım ilçesinde bulunan Cumhuriyet Dış Kavşak ile Atakum ilçesinde bulunan Türkiş Dış Kavşak’ta bir saat süren yaya uygulama sonrasında yaya geçidini kullanırken ışıkları ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya 690 lira kişi başı olmak üzere toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Ceza yazılan yayalar ise çeşitli bahaneler ile kendilerini savunmaya çalıştılar.