Kırmızı listede bulunan karaca görüntülendi

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan karaca görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan karaca, Şalcılar köyü yakınına kadar indi.

Köy yakınına gelen karacayı yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vatandaş görüntülerde “Sen ne güzelsin” ifadesini kullanarak karacayı görmüş olmasına şaşırdı.

Kısa bir süre görüntülenen karaca daha sonra koşarak uzaklaştı.