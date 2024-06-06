Kırmızılı kadının haberlerine jet hızıyla erişim engeli geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızılı kadının haberlerine jet hızıyla erişim engeli geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ABD milli voleybol takımı arasındaki maç sırasında gündem olan kırmızılı kadının canlı yayın görüntüleri sonrası jet hızıyla erişim engeli getirildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ABD milli voleybol takımı arasındaki maç gündemi sallamıştı. Filenin Sultanlarının ABD'de ABD'yi yendiği maçta tribündeki kırmızılı kadın dikkat çekmişti.

Türk bayrağı ile sevinen kırmızılı kadının görüntüleri TRT canlı yayınında ekrana gelmiş ve merak edilmişti.

Kırmızılı kadının ABD'li ve evli olan Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Köroğlu basında ve sosyal medyada gündem olurken hakkındaki haberlere jet hızıyla erişim engeli geldi.

Öte yandan Nazlıcan İrem Köroğlu’na görüntülerinin ekrana gelmesinin ardından sosyal medya hesabını bulan çok sayıda kişinin taciz mesajları atıldığı iddia edilmişti.

ABD'de yaşayan genç kadın Instagram hesabını gizleme kararı alarak kapatmıştı.

Nazlıcan İrem Köroğlu’nun aslen Tekirdağlı olup şu anda ABD’nin Madison şehrinde yaşadığı biliniyor. Köroğlu, 2021 yılında Mersin Çağ Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Köroğlu, ABD’ye yerleştikten sonra ABD’li Cristian Crespo ile evlendi.

KOCASI DA GÜNDEM OLDU

Ayrıca Amerikalı kocasının kolundaki dövme ise sosyal medyada gündem oldu. Kocasının sol kolundaki ampul dövmesi gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar “AKP sevdalısı mı?” yorumunda bulundu.

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