TRT Türk kızının milli sevincinden rahatsız olunca Arabistan gibi açıklama yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri’ni 3-2 mağlup etti.

ABD’nin Teksas eyaletinin Arlington şehrinde gerçekleşen zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonucunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TRT’NİN TRİBÜN ÇEKİMİ

A Milli Kadın Voleybol takımı'mızın aldığı galibiyet salonda coşkuyla kutlanırken, TRT Spor’da yayımlanan karşılaşmada Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç bir kız galibiyeti zıplayarak kutladı. Genç taraftar alınan galibiyet sonrası büyük sevinç yaşarken, bir yandan da salonda bulunan büyük ekrandan kendisine baktı.

TRT, genç kızın görüntülerinden rahatsız olsa da yayıncı kuruluş Amerika olduğu için görüntülere müdahale edemedi.

TRT’DEN AÇIKLAMA

TRT, Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç kızın A Milli Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyeti kutlarken ki görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirerek kamuoyuna bir açıklama yaptı.

AMERİKALILARA ŞİKAYET ETTİ

Yapılan duyuruda genç kızın yaşadığı sevinç görüntülerinin “rahatsız edici” olduğu dile getirildi. TRT'de yayımlanan görüntülerin, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklı olduğu ifade edilerek yaşanan durumu Amerikalılara şikayet etti.

TÜRK KIZININ MİLLİ SEVİNCİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

TRT Spor’un resmi sosyal medya platformu X’den yapılan açıklamada,

“Kamuoyunun Bilgisine

3 Haziran 2024

Dün gece, A Millî Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.

TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle "Filenin Sultanları"na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

NAZLICAN İREM KÖROĞLU KİMDİR?

Nazlıcan İrem Köroğlu aslen Tekirdağlı olup şu anda ABD’nin Madison şehrinde yaşıyor. Mersin Çağ Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olan Köroğlu, 2021 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Nazlıcan İrem Köroğlu, ABD’ye yerleştikten sonra ABD’li Cristian Crespo ile evlendi. 10 Mart’ta dünya evine giren çift, serbest meslek sahibi olarak hayatlarını sürdürüyor.

Nazlıcan, anılarını dijital ortamda saklamak için bir yıl önce YouTube kanalı açtı ve eşiyle birlikte videolarını paylaşmaya başladı. Filenin Sultanları’nın zaferiyle gündeme oturan Nazlıcan İrem Köroğlu, ABD’de zaferinin ardından Türk voleybolseverler tarafından merak edilen bir isim haline geldi.