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Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

T.C. Kırşehir İcra Dairesi tarafından Kırşehir Yenice'de daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:36
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Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırşehir, Merkez, Yenice Mahallesi, 1618 ada, 28 parsel, 4. kat, 9 nolu bağımsız bölüm. Konutta kimse olmadığı için karşı daireden gerekli bilgiler sorgulanmıştır. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4392 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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