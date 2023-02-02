Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırşehir, Merkez, Yenice Mahallesi, 1618 ada, 28 parsel, 4. kat, 9 nolu bağımsız bölüm. Konutta kimse olmadığı için karşı daireden gerekli bilgiler sorgulanmıştır. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4392 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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