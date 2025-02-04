Kırşehir'de bağ evi hırsızı yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de bağ evi hırsızı yakayı ele verdi

Kırşehir'de bir bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Kırşehir Kındam Mahallesi'nde bir bağ evinden kaynak makinesi, beton delme aleti, iş aletleri, metal eşyalar, kablolar ve mazot çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ve hurdacılara yönelik çalışmalar yaparak şüphelinin izini sürdü. Aynı zamanda bölgede sivil görevliler aracılığıyla şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimler artırıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını motosikletle gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi tespit eden ekipler, motosikletin renk ve modelinden yola çıkarak detaylı araştırma yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli D.A., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden D.A.'nın bağ evinden çaldığı eşyalar, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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