Kırşehir'de ceviz hasadı başladı

Mevsim şartlarının etkisiyle beklenen oranda yağış almayan ceviz bahçelerinde hasat başladı. Türkiye'de önemli ceviz üretim bölgelerinden biri olan Kaman ilçesinde yaş ceviz hasatları bahçelerde yapılmaya başlanırken, bu yıl rekoltenin beklentilerinin üzerinde olması üreticileri sevindiriyor.

Kaman İlçe Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, "Yıl kurak geçmesine rağmen bazı bahçelerin bu durumdan zarar görmesine rağmen rekolte yüksek. İnşallah cevizin içi de aşırı sıcaklardan etkilenmemiştir. İlçede 24-25 bin dönüme yakın bahçede ceviz üreticisi iyi ceviz üretmek için gerekeni yapmakta. Kaman cevizi 3 yıl öncede coğrafi işaret alarak kendini kanıtlamış cevizdir" dedi.

Ceviz bahçelerinde hummalı bir çalışma içinde olan çiftçiler, cevizlerin ağaçlardan büyütülmesine ve mevsimsel etkilerden etkilenmeden kaliteli ceviz üretmeye çalışıyor. Ceviz bahçesinde hasada başlayan Mustafa Ünsal adlı üretici ise bir önceki yıla göre cevizlerin bu yıl daha iyi olduğunu belirtti. Ünsal "Kaman cevizi sarımsı, yağlı ve lezzetli olur" diye konuştu.