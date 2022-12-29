Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler A.E.A.S, F.D.D.Q, A.J.M.M. ve Z.T.A.A. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, zanlıların Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları döneme ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi. (AA)
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