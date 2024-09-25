Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 kaçağın ile 4 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurduğu bildirildi.

Durdurulan araçlarda, Afganistan uyruklu 15 kaçağın suçüstü yakalandığı ifade edild.

Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Ö.T.G., M.K., C.K. ve H.U.Ö. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., C.K. ve Ö.T.G. tutuklanırken, H.U.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, şahısların kullandıkları 3 araç ise otoparka çekildi.

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